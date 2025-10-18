I Foo Fighters stanno per tornare definitivamente? Il post sui social che ha scatenato i fan

Dopo l’ EP pubblicato senza preavviso su Bandcamp all’inizio di ottobre e la serie di show a sorpresa che ha segnato il loro ritorno sulle scene, dopo mesi di assenza, i Foo Fighters sarebbero pronti a riprendere definitivamente il filo del discorso, interrotto bruscamente un anno fa, anche a seguito dello scandalo riguardante Dave Grohl, che ha ammesso di aver avuto una figlia al di fuori del matrimonio. A far sognare i fan, un criprico video pubblicato sull’account Instagram della band statunitense, che mostra un pappagallo davanti al logo dei Foos; in sottofondo, una chitarra elettrica. A scatenare le voci di un comeback a tutti gli effetti, tuttavia, è la didascalia “About to take flight”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I Foo Fighters stanno per tornare definitivamente? Il post sui social che ha scatenato i fan

News recenti che potrebbero piacerti

Ci siamo! I nostri primi 90 anni stanno per andare in scena. Domani 11 ottobre ore 20.30 presso il Salone del Grano di Rovigo. Non potevamo tuttavia non dedicare un immenso grazie e coloro i quali hanno reso possibile questo evento (e rendono sempre po - facebook.com Vai su Facebook

I Foo Fighters stanno per tornare definitivamente? Il post sui social che ha scatenato i fan - Federica Checchia L'articolo I Foo Fighters stanno per tornare definitivamente? Segnala msn.com

Foo Fighters, pubblicato a sorpresa un nuovo EP live registrato a settembre. Ascoltalo qui - I ricavi saranno devoluti a organizzazioni impegnate nell'aiuto della preparazione di pasti caldi per i senzatetto ... Da virginradio.it

Foo Fighters, Dave Grohl il ritorno in concerto: "Non suono da oltre un anno, e sono già esausto!" - I Foo Fighters hanno fatto un altro concerto a sorpresa a Santa Ana in California, senza rivenditori online ma con biglietti venduti alla porta a 30 dollari, e magliette e merchandise a 20 dollari, un ... Secondo virginradio.it