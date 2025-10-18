i fan di taylor swift invadono un museo per un dipinto che avrebbe ispirato il video di the fate of ophelia

La Showgirl Era da due settimane circa si sta espandendo a macchia d’olio in tutto il mondo, con Taylor Swift che sta collezionando cifre da capogiro nelle chart di album fisici e streaming e non solo: la febbre per il nuovo lavoro in studio ha portato gli swifties ad assalire un museo in Germania. L ‘Hessische Landesmuseum nella città di Wiesbaden ha visto centinaia di visitatori in più del solito durante il fine settimana, poichè uno dei suoi dipinti è stato notato per la sua sorprendente somiglianza con la scena di apertura del video che accompagna l’ultimo singolo, di Taylor Swift, The Fate Of Ophelia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

