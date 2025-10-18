I dem e il voto incerto della Piana Il segretario | Un delegato Pd per risollevare il territorio in 6 mesi
Firenze, 18 ottobre 2025 – Una sorta di delegato Pd che faccia da ponte tra il livello locale e regionale e aiuti il territorio a risollevarsi, e poi un occhio attento su Campi Bisenzio da parte del segretario in persona, Emiliano Fossi, che di quel Comune è stato sindaco prima di volare in Parlamento. E’ la ricetta di ripresa per la Piana che, dopo Firenze, è l’area che ha subito una battuta d’arresto maggiore alle elezioni regionali. I dem hanno vinto con il 35% in Toscana ma sono andati peggio nell’area fiorentina, sia cittadina (27% e rotti) che metropolitana (29,8%) dove si sono perduti quasi 9mila voti rispetto al 2020. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Nelle Marche (dove i votanti calano di quasi dieci punti) ha stravinto il centrodestra di Acquaroli. Lontanissimo Ricci proprio nel voto ritenuto più incerto fra tutte le regioni che andranno alle urne entro la fine dell’anno. Il campo largo senza centro resta al palo - X Vai su X
Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre: Voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione https://www.comune.pellezzano.sa.it/it/news/elezioni-regionali-del-23-e-24-novembre-voto-domiciliare-per - facebook.com Vai su Facebook
I dem e il voto incerto della Piana. Il segretario: “Un delegato Pd per risollevare il territorio in 6 mesi” - Fossi difende la scelta del listino bloccato: “Votata all’unanimità, lo rifarei, non ha inciso sul risultato”. Lo riporta lanazione.it