Firenze, 18 ottobre 2025 – Una sorta di delegato Pd che faccia da ponte tra il livello locale e regionale e aiuti il territorio a risollevarsi, e poi un occhio attento su Campi Bisenzio da parte del segretario in persona, Emiliano Fossi, che di quel Comune è stato sindaco prima di volare in Parlamento. E’ la ricetta di ripresa per la Piana che, dopo Firenze, è l’area che ha subito una battuta d’arresto maggiore alle elezioni regionali. I dem hanno vinto con il 35% in Toscana ma sono andati peggio nell’area fiorentina, sia cittadina (27% e rotti) che metropolitana (29,8%) dove si sono perduti quasi 9mila voti rispetto al 2020. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I dem e il voto incerto della Piana. Il segretario: "Un delegato Pd per risollevare il territorio in 6 mesi"