I danni delle occupazioni a scuola Devastazione da 90mila euro Sembra un campo di guerra
Pisa, 18 ottobre 2025 – Entriamo all’Istituto Santoni-Gambacorti con torce alla mano, evitando di schiacciare i frammenti di vetro per terra e una sostanza appiccicaticcia che si incolla sotto le suole delle scarpe. “ Occupazione 2025”: la scritta rossa fatta a bomboletta apre le porte alla totale devastazione dell’edificio scolastico. Il black out è il primo segno di quanto avvenuto dalla notte a cavallo tra l’8 e il 9 ottobre fino a venerdì scorso durante l’occupazione lanciata – anche in altri istituti – per la Palestina: la centralina elettrica che serve il plesso viene danneggiata irreparabilmente, pare da persone esterne che hanno saputo operare in tal senso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
