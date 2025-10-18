Pisa, 18 ottobre 2025 – Entriamo all’Istituto Santoni-Gambacorti con torce alla mano, evitando di schiacciare i frammenti di vetro per terra e una sostanza appiccicaticcia che si incolla sotto le suole delle scarpe. “ Occupazione 2025”: la scritta rossa fatta a bomboletta apre le porte alla totale devastazione dell’edificio scolastico. Il black out è il primo segno di quanto avvenuto dalla notte a cavallo tra l’8 e il 9 ottobre fino a venerdì scorso durante l’occupazione lanciata – anche in altri istituti – per la Palestina: la centralina elettrica che serve il plesso viene danneggiata irreparabilmente, pare da persone esterne che hanno saputo operare in tal senso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I danni delle occupazioni a scuola. Devastazione da 90mila euro. "Sembra un campo di guerra"