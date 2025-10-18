I Cucciolini del Giorno in regalo Riky Dina e gli altri vi aspettano Ancora una settimana per giocare

"Bella ed educativa". L’iniziativa dei peluche sostenibili rivolti ai piccoli lettori del Giorno, ha già riscontrato grande successo e tanti commenti favorevoli. Sono numerosi i bambini che in questi giorni, accompagnati dai genitori ma soprattutto dai nonni, hanno varcato la soglia della redazione di Monza per scegliere quale dei sei pupazzetti messi in premio portare a casa. La piccola Claudia Megna, arrivata giovedì in redazione con i nonni Rosanna e Sergio, ha scelto senza esitazione Riky il riccio, il Cucciolino che ha a cuore il recupero e la raccolta differenziata della carta. Potrebbe essere solo il primo di tanti amici, visto che il gioco promosso dal Giorno per i lettori dell’edizione di Monza e Brianza prosegue fino a domenica 26 e che ogni tessera completata dà diritto a un Cucciolino in premio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I Cucciolini del Giorno in regalo. Riky, Dina e gli altri vi aspettano. Ancora una settimana per giocare

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I Cucciolini del Giorno in regalo. Riky, Dina e gli altri vi aspettano. Ancora una settimana per giocare - I primi bambini hanno già potuto abbracciare uno dei teneri animaletti in materiale riciclato in premio. Come scrive ilgiorno.it

I Cucciolini, sei simpatici peluche in regalo con l’edizione digitale de Il Giorno: abbonarsi costa solo 6 euro - Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale, Rossella la volpe, Lillo il lupo e Dina il daino sono ottimi insegnanti nel campo del riciclo e della lotta agli sprechi Novità in vista per chi ... Scrive ilgiorno.it

Cucciolini in regalo con il Carlino. Da oggi si possono ritirare i nostri peluches sostenibili - Una quindicina di giorni fa, il Carlino ha dato il via ai Cucciolini, nuova iniziativa educativa e sostenibile del quotidiano e sponsorizzata dal Gruppo Ghedini Automobili, rivolta ai giovanissimi ... Si legge su ilrestodelcarlino.it