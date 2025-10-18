I costi della guerra dei dazi Usa-Cina che si sposta nei porti

A Los Angeles il calo degli attracchi cinesi, a Ningbo onerose tasse per le navi Usa

Il tycoon usa i missili a lungo raggio per fare pressione sul Cremlino. Il messaggio diretto: o la via diplomatica, o i costi della guerra cresceranno - facebook.com Vai su Facebook

Dazi, Usa e Cina riaprono i negoziati per evitare una guerra commerciale - Dopo tensioni sulle restrizioni cinesi alle terre rare, le parti concordano un nuovo ciclo di colloqui entro la prossima settimana. Lo riporta affaritaliani.it

Nuovi dazi Usa-Cina, la guerra delle tariffe azzoppa le Borse e minaccia tutti - Rischio escalation commerciale fra Usa e Cina: dietro le tariffe e i dazi, si muove una competizione strategica per il dominio logistico, tecnologico e marittimo ... Da quifinanza.it

Dazi, la guerra commerciale tra Usa e Cina cambia rotta: scattano le tasse portuali di Pechino sulle navi americane - Da oggi Stati Uniti e Cina si tassano a vicenda le navi in arrivo nei loro porti, aprendo un nuovo fronte della guerra commerciale che potrebbe aumentare ... Lo riporta affaritaliani.it