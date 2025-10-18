"Ma posso utilizzare la stessa Pec per più domande di rimborso?". "Come funzionano le delocalizzazioni e cosa si intende per volontarietà?". E ancora: "Noi, a Ozzano, non siamo stati convocati agli incontri". "Come funziona ‘Indica’ (la piattaforma per i contributi, ndr)?". In viale Aldo Moro, tra le torri di Kenzo Tange, c’è il sole. Nella sala polifunzionale della Regione, gremita, ci sono almeno 60 persone: quelle di ‘troppo’ sono state spostate al primo piano, dove è stato disposto un videocollegamento. Fabrizio Curcio, commissario straordinario alla ricostruzione, e Manuela Rontini, sottosegretaria con delega alla Protezione civile, hanno convocato un rappresentante per ciascun comitato degli alluvionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I comitati in Regione. Incontro con Curcio. Rimborsi pure ai privati