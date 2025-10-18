I comitati in Regione Incontro con Curcio Rimborsi pure ai privati
"Ma posso utilizzare la stessa Pec per più domande di rimborso?". "Come funzionano le delocalizzazioni e cosa si intende per volontarietà?". E ancora: "Noi, a Ozzano, non siamo stati convocati agli incontri". "Come funziona ‘Indica’ (la piattaforma per i contributi, ndr)?". In viale Aldo Moro, tra le torri di Kenzo Tange, c’è il sole. Nella sala polifunzionale della Regione, gremita, ci sono almeno 60 persone: quelle di ‘troppo’ sono state spostate al primo piano, dove è stato disposto un videocollegamento. Fabrizio Curcio, commissario straordinario alla ricostruzione, e Manuela Rontini, sottosegretaria con delega alla Protezione civile, hanno convocato un rappresentante per ciascun comitato degli alluvionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
INACCETTABILE ACCUSARE I COMITATI, LA REGIONE PUNTI SU SOLUZIONI MODERNE CONTRO I DANNI CLIMATICI “Oggi ho depositato un’#interpellanza a seguito delle dichiarazioni rese del Presidente #Fedriga durante una registrazione su TV1 Vai su Facebook
I comitati in Regione. Incontro con Curcio. Rimborsi pure ai privati - "Come funzionano le delocalizzazioni e cosa si intende per volontarietà? Come scrive msn.com
Ricostruzione post alluvione, incontro in Regione con la sottosegretaria Rontini e il Commissario Curcio - BOLOGNA (ITALPRESS) – Anche i privati che hanno subito danni a causa delle alluvioni dell’autunno 2024 potranno accedere ai contributi per la ... Lo riporta msn.com
Curcio: "Lavoriamo col governo per migliorare le delocalizzazioni" - Rischiano l'esclusione anche alcuni abitanti della zona rossa a Traversara ... rainews.it scrive