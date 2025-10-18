I collettivi occupano l' aeroporto di Firenze Scontri con la polizia | cosa è successo

Scontri all'aeroporto di Firenze Peretola tra polizia e manifestanti durante il corteo indetto dal Collettivo di Fabbrica ex Gkn. Il corteo è partito dal Polo delle Scienze Sociali di Novoli che sorge là dove fino agli anni '80 era ubicata la fabbrica Fiat poi diventata Gkn e trasferita a Campi Bisenzi ma ha poi raggiunto l'aeroporto di Firenze-Peretola. Secondo la Questura ci sono circa 4mila persone alla manifestazione, il doppio per gli organizzatori, organizzata per accendere un faro sulla reindustrializzazione della fabbrica a Campi Bisenzio. Una folta frangia di manifestanti si è staccata dal corteo ha premuto sulle porte d'accesso dell'aeroporto, dove erano schierati gli agenti di polizia in tenuta antisommossa, costretti a effettuare alcune cariche di alleggerimento per impedire che i manifestanti riuscissero a entrare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

