I Cinque secondi decisivi di Virzì E Sandokan torna in tv con Yaman

Cinque secondi, un tempo brevissimo eppure possono segnare la distanza tra la salvezza e la disgrazia, tra la vita e la morte. Adriano rimane impietrito, immobile per cinque interminabili maledetti secondi di fronte a un incidente che cambia la sua esistenza. Cinque secondi è il nuovo film di Paolo Virzì, presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma e dal 30 ottobre nelle sale. Con Valerio Mastandrea protagonista, Valeria Bruni Tedeschi nel ruolo di Giuliana, una collega e amica di Adriano. "È un film che inizia in modo misterioso, e che parte dal buio per rivelare gradualmente la sua trama dolorosa, per poi accendersi in un conflitto vivace e buffo e chiudere con un sentimento di fiducia.

