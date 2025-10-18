I chiari segnali ignorati prima del femminicidio di Pamela | dito rotto e codice rosso non attivato

Che la relazione tra Pamela Genini, la ragazza uccisa martedì scorso in via Iglesias a Milano, e Gianluca Soncin fosse tossica lo si poteva capire da un evento capitato il 4 settembre del 2024. La giovane si presentò all'ospedale di Seriate con un dito rotto dopo un'aggressione ad opera del compagno. Pamela, racconta il Corriere della Sera, lamenta dolore a una mano. In pronto soccorso ci resterà per 5 ore. Il triage segnala “priorità: 2 urgenza”. Motivo dell'accesso: “abuso maltrattamento violenza di generefragilità”. A quel punto scattano le procedure del caso. Le viene sottoposto il questionario che si chiama “Brief Risk Assessment”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - I chiari segnali ignorati prima del femminicidio di Pamela: dito rotto e codice rosso non attivato

