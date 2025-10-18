I centri sociali minacciano la Lega a Torino al presidio contro lo spaccio Sardone | Non molliamo non ci facciamo intimorire

Proseguono gli attacchi dei centri sociali verso i partiti di destra che chiedono chiarezza sul degrado urbano. Stavolta è toccato a una delegazione della Lega, che si era recata in corso Vercelli a Torino contro lo spaccio e la violenza nella zona. Al sit in c’era anche l’eurodeputata della Lega Silvia Sardone, che assieme alla deputata Elena Maccanti ha denunciato in una nota la “contromanifestazione di centri sociali e antagonisti. Hanno cercato di bloccare il nostro presidio, di non farci passare in mezzo ai giardini, di non farci parlare con i residenti”. Poi, come testimoniato dai video pubblicati sui social dalla vicesegretaria del Carroccio, sono sopraggiunte alcune camionette della Polizia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

