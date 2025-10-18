I campioni del Pisa Beach Soccer premiati in Sala delle Baleari

Lanazione.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale di Pisa ha celebrato il Pisa Beach Soccer, vincitore del Campionato Italiano 2025, con una cerimonia ufficiale di premiazione nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti prima dell’inizio del Consiglio Comunale di ieri, giovedì 16 ottobre. A premiare la squadra il sindacoa Michele Conti e l’assessore allo sport Pisa Frida Scarpa, alla presenza della giunta comunale e dei consiglieri. "Abbiamo già avuto modo di premiare il Pisa Beach Soccer durante la Notte Bianca dello Sport, perché quella è la loro casa naturale – dichiara l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

i campioni del pisa beach soccer premiati in sala delle baleari

© Lanazione.it - I campioni del Pisa Beach Soccer premiati in Sala delle Baleari

Altri contenuti sullo stesso argomento

campioni pisa beach soccerI campioni del Pisa Beach Soccer premiati in Sala delle Baleari - L’amministrazione comunale di Pisa ha celebrato il Pisa Beach Soccer, vincitore del Campionato Italiano 2025, con una cerimonia ... Si legge su lanazione.it

Alé Pisa Beach Soccer. Ancora campioni d’Italia nella notte delle stelle - Il cielo è nerazzurro sopra tutta l’Italia: per la terza volta il Pisa Beach Soccer si è cucito sul petto lo scudetto tricolore. lanazione.it scrive

Beach soccer, Lenergy Pisa è campione d'Italia - Nella finale della poule scudetto, disputata ieri sera a Cirò Marina in Puglia, i nerazzurri hanno battuto il Catania 2- Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Campioni Pisa Beach Soccer