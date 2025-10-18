L’amministrazione comunale di Pisa ha celebrato il Pisa Beach Soccer, vincitore del Campionato Italiano 2025, con una cerimonia ufficiale di premiazione nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti prima dell’inizio del Consiglio Comunale di ieri, giovedì 16 ottobre. A premiare la squadra il sindacoa Michele Conti e l’assessore allo sport Pisa Frida Scarpa, alla presenza della giunta comunale e dei consiglieri. "Abbiamo già avuto modo di premiare il Pisa Beach Soccer durante la Notte Bianca dello Sport, perché quella è la loro casa naturale – dichiara l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I campioni del Pisa Beach Soccer premiati in Sala delle Baleari