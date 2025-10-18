I benefici del rilassamento e la relazione genitore-bambino | al via un corso di massaggio al neonato

Il Polo unico famiglie e giovani dell'Asp San Vincenzo de' Paoli e il Centro per le famiglie della Romagna forlivese organizzano in autunno un corso di massaggio al neonato presso il nido “La Primavera” di Galeata. Il corso è dedicato a genitori e bambini entro l’anno di età e si articola in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

