Prosegue l’ottimo momento di Renon. La squadra italiana ha inanellato la terza vittoria consecutiva nel sabato dedicato al Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, sconfiggendo nel derby Merano con il risultato di 3-2. Prestazione significativa per i Buam, ritrovatisi sotto per 0-2 fino al secondo periodo, salvo poi cominciare la rimonta orchestrata prima da Ohler (11:30 della seconda frazione in una situazione di power-play) e poi nell’ultimo atto da Welychka (15:04) e, infine, da Madsen (17:52). Si ferma invece ancora Gherdeina, caduta in casa dello Jesenice per 5-1 ed ancora ferma a quota 16 punti dopo uno splendido inizio di stagione, oltre che Vipiteno, costretta a cedere il passo tra le mura amiche al Salzburg 2 per 1-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Renon vince ancora nel sabato di Alps League 2025-2026, Gherdeina cade