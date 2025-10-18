Hockey ghiaccio | Bolzano batte il Fehervar AV19 nel sabato di ICE League

Bolzano rialza la testa nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Dopo due sconfitte consecutive non sbagliano le foxes, battendo per 3-0 il Fehervar AV19 tra le mura amiche salendo così a quota 21 punti in classifica, una lunghezza in meno rispetto alla vetta occupata al momento dell’HK Olimpija. Partita molto particolare quella affrontata dalla squadra altoatesina. Il tabellino è rimasto infatti bloccato per ben due periodi, salvo poi rompere gli argini soltanto all 5:36 dell’ultimo atto grazie alla bordata di Miglioranzi, coadiuvato da Bradley e Pollock. Poi, poco, dopo lo stesso Bradley, stavolta spinto da Brunner ha disegnato la trama perfetta per mandare a rete Pollock che, all’8:57 firma il raddoppio, preludio del tris calato da Schenider all’11:24, assistito da Gazley e Gersisch. 🔗 Leggi su Oasport.it

