’Ho tre belle notizie’ La dissacrante ironia firmata Angelo Duro

Appuntamento al Teatro Celebrazioni di Bologna, fino a domani, con l'ironia dissacrante e irriverente di Angelo Duro che presenta il nuovo spettacolo Ho tre belle notizie. Lo show è in programma alle ore 21. Attore, personaggio televisivo e comico, forte anche del successo al botteghino del suo primo film Io sono la fine del mondo, l'artista fa ritorno al Celebrazioni – dopo le tre repliche sold out registrate lo scorso anno con Sono cambiato – per annunciare al pubblico 'belle notizie'. Ultimissimi biglietti acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni

