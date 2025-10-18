Ho tradito Paolo Bonolis una volta Lo shopping compulsivo? Un vuoto emotivo L’aborto a 24 anni ha condizionato il mio matrimonio | così Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli si racconta in un’intervista a Il Corriere della Sera negli studi Elios di Roma, mentre l’ex marito sta registrando “Avanti un altro”, lo show di Canale 5 condotto dall’ex Paolo Bonolis, che lei stessa produce nonostante due anni fa si siano separati (“Abitiamo vicini, le porte di casa sono una accanto all’altra. A volte mangiamo insieme, ci vogliamo bene”). Il lusso ostentato e l’antipatia come “maschere dei suoi sensi di colpa”, i figli che l’hanno “salvata dal buio”, il tradimento “solo una volta” all’ex marito Paolo Bonolis, e poi lo shopping compulsivo, l’aborto di cui si è “pentita”, e il suo “nuovo amore più giovane ma più grande per esperienza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho tradito Paolo Bonolis una volta. Lo shopping compulsivo? Un vuoto emotivo. L’aborto a 24 anni ha condizionato il mio matrimonio”: così Sonia Bruganelli

Altre letture consigliate

Tradito dal braccialetto elettronico che non funzionava bene, si è ritrovato in casa i carabinieri #Portoscuso - facebook.com Vai su Facebook

Il prato nero di Pontida, Kirk e Vannacci, la conferma definitiva della Lega partito di estrema destra che con Salvini ha tradito le sue origini. Ne parlo in questa chiacchierata con @_MicroMega_ - X Vai su X

“Ho tradito Paolo Bonolis una volta. Lo shopping compulsivo? Un vuoto emotivo. L’aborto a 24 anni ha condizionato il mio matrimonio”: così Sonia Bruganelli - La produttrice parla del vuoto colmato con lo shopping compulsivo e del nuovo amore Angelo Madonia: "È più giovane ma più maturo" ... Da ilfattoquotidiano.it

Sonia Bruganelli: «Mi sono sentita in colpa per l'aborto. Non accettavo la malattia di Silvia e ostentavo la mia ricchezza. Paolo Bonolis? L'ho tradito una volta» - Un'autobiografia che comincia con una storia personale: «Un aborto che ho deciso a 24 anni quando stavo con Paolo da un anno e che ha ... Riporta msn.com

Sonia Bruganelli si racconta: "Mi sono punita per aver abortito, ho tradito Paolo una volta" - Il lusso ostentato e l’antipatia come "maschere dei suoi sensi di colpa", i figli che l'hanno "salvata dal buio", il tradimento "solo una volta" all'ex marito Paolo Bonolis, e poi lo sho ... Da msn.com