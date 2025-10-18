Ho spento subito assurdo Bar Centrale Rita Dalla Chiesa umilia Elisa Isoardi | cosa è successo

Programmi Tv, sul palcoscenico di Bar Centrale, la puntata di sabato 18 ottobre 2025 si è trasformata in uno di quei momenti da “guardare o cambiare canale?”. Elisa Isoardi, impeccabile alla conduzione, ha aperto la trasmissione con un messaggio di solidarietà a Sigfrido Ranucci dopo le bombe piazzate vicino alle sue auto. “Ci vuole coraggio per cambiare il mondo e lui ne ha tantissimo, vorrei fare un applauso a Sigfrido Ranucci, l’attentato di cui è stato vittima ha sconvolto tutti noi”, ha dichiarato la Isoardi, lasciando il pubblico tra emozione e sconcerto. Leggi anche: Elisa Isoardi, non si era mai saputo prima: la confessione prima del ritorno in Tv Elisa Isoardi apre Bar Centrale parlando dell’attentato a Ranucci. 🔗 Leggi su Tvzap.it

