Brutto colpo per Holger Rune al BNP Paribas Nordic Open 2025 di Stoccolma. Il danese è stato costretto al ritiro nella semifinale contro Ugo Humbert, sul punteggio di 6-4 2-2. Il classe 2003 ha improvvisamente richiesto l’intervento del fisioterapista, visibilmente in lacrime, dopo aver avvertito uno “strappo” al tendine d’Achille. Not the ending anybody wanted Humbert progresses to the final as Rune retires due to injury at 6-4 2-2 #BNPParibasNordicOpen pic.twitter.comptMV9ZkC4S — Tennis TV (@TennisTV) October 18, 2025 Momenti di tensione e ritiro immediato per Rune. La scena è apparsa subito seria: Rune non riusciva a camminare autonomamente ed è stato accompagnato fuori dal campo, incapace di proseguire l’incontro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ho sentito crac”. Dramma in campo per il campione di tennis, finisce in lacrime