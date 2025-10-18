Ho scelto i ritmi della natura | ecco perché ho deciso di vivere in montagna
La scelta di Jessica Vaccari, 31 anni, che ha una fattoria (anche didattica) sull'Appennino bolognese, a San Benedetto val di Sambro (Bologna). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
APERTURA BENI MUSEALI DAL 1 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2025 Abbiamo scelto di fare qualcosa di nuovo: orari continuati in autunno in tutti i siti museali delle Egadi. La cultura e il nostro patrimonio non devono sottostare ai ritmi della stagionalità comm - facebook.com Vai su Facebook