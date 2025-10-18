Ho scelto i ritmi della natura | ecco perché ho deciso di vivere in montagna

Quotidiano.net | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scelta di Jessica Vaccari, 31 anni, che ha una fattoria (anche didattica) sull'Appennino bolognese, a San Benedetto val di Sambro (Bologna). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ho scelto i ritmi della natura ecco perch233 ho deciso di vivere in montagna

© Quotidiano.net - "Ho scelto i ritmi della natura: ecco perché ho deciso di vivere in montagna"

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Ho Scelto Ritmi Natura