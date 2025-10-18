Ho i giorni contati ma volevo rivedere per l’ultima volta i miei ex studenti con una rimpatriata dopo 50 anni | la storia del professore Marco Faresin

Una storia piena di ricordi, affetto e soprattutto una rimpatriata tanto attesa. È la storia del 92enne Marco Faresin, professore storico dell’Istituto Tecnico Economico A. Fusinieri Vicenza. Come riporta Il Resto del Carlino, il professore ha espresso il desiderio di poter rivedere gli ex allievi delle classi degli Anni 70. Così il suo sogno è stato esaudito. Lo scorso mese il professore ha incontrato ben 100 ex studenti nel giardino di villa Lioy-Faresin a Montegalda (Vicenza). “Non potete immaginare la gioia che ho provato vedendo tutti i miei ex studenti riuniti. – ha rivelato il professore – Alcuni non li vedevo da oltre 50 anni, ma quello che mi hanno regalato è qualcosa di impagabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it