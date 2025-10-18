Ho abortito Sonia Bruganelli confessa solo ora

Personaggi Tv. Una confessione intensa e dolorosa quella di Sonia Bruganelli, che ha deciso di raccontarsi senza filtri. L’ex moglie di Paolo Bonolis, oggi legata al ballerino Angelo Madonia, ha svelato per la prima volta un capitolo molto intimo della sua vita: l’aborto che l’ha segnata profondamente. Un racconto che va oltre la cronaca rosa e si trasforma in una riflessione sul dolore, la consapevolezza e la capacità di ricominciare. Leggi anche: “Ho scelto lui”. Sanremo 2026, l’annuncio ufficiale di Carlo Conti sul conduttore (VIDEO) “Fra un figlio e lui ho scelto lui”: il retroscena sull’aborto. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ho abortito”. Sonia Bruganelli confessa solo ora

Approfondisci con queste news

#sonia bruganelli: «Ho abortito il primo figlio con Bonolis, lui non era pronto. Non accettavo la malattia di Silvia e ostentavo... - X Vai su X

"La gravidanza non era cercata, ma avrei voluto che Paolo mi dicesse ‘che bello, questo bimbo è frutto del nostro amore'. Invece, non era pronto. L'ho capito, non l'ho accusato e, fra diventare madre senza di lui o avere lui, ho scelto lui" Sonia Bruganelli ha rip - facebook.com Vai su Facebook

Sonia Bruganelli: «Ho abortito il primo figlio con Bonolis, lui non era pronto. Non accettavo la malattia di Silvia e ostentavo la mia ricchezza» - Un'autobiografia che comincia con una storia personale: «Un aborto che ho deciso a 24 anni quando stavo con Paolo da un anno e che ha ... Lo riporta ilmessaggero.it

Sonia Bruganelli: "Ho abortito a 24 anni. Mi sfogavo con lo shopping compulsivo, poi sono arrivati i disturbi alimentari" - L'ex moglie di Paolo Bonolis è diventata scrittrice, il 21 ottobre esce in libreria la sua autobiografia: un racconto, senza sconti, sulla sua vita ... Come scrive today.it

Sonia Bruganelli: «Ho abortito il primo figlio con Paolo Bonolis, lui non era pronto. Non accettavo la malattia di Silvia e ostentavo la mia ricchezza» - Un'autobiografia che comincia con una storia personale: «Un aborto che ho deciso a 24 anni quando stavo con Paolo Bonolis da un anno e che ... leggo.it scrive