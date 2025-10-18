Hernanes severo | Inter? Squadra forte ma senza fenomeni a parte uno
Inter News 24 Hernanes si dimostra severo sull’Inter di Cristian Chivu, classificandola come una squadra senza alcun giocatore che fa la differenza, salvo per uno. L’ex centrocampista brasiliano Hernanes, che ha vestito la maglia dell’ Inter tra il 2014 e il 2016, ha espresso la sua opinione sul campionato e sulla squadra nerazzurra in un’intervista concessa a Soccer Magazine. Il “Profeta” ha elogiato la solidità del gruppo guidato oggi da Cristian Chivu, pur sottolineando come il valore della squadra risieda più nel collettivo che nei singoli. Secondo Hernanes, i nerazzurri giocano da anni un calcio organizzato e competitivo, ma non dispongono di un numero elevato di campioni assoluti. 🔗 Leggi su Internews24.com
