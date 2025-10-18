Hernanes | Non sono sorpreso dalla sconfitta del Napoli è una squadra che ha perso energia
Giaccherini a Dazn ha detto che la prestazione dei calciatori del Napoli è stata deludente. Hernanes: «Non sono sorpreso da questo risultato, le vittorie in casa del Napoli sono avvenute sempre con difficoltà. “Vince però zoppica”. Non vinceva per il gioco che faceva ma perché erano i campioni d’Italia. È come il sole che sta tramontando ma riesce ancora a illuminare. Vincevano perché il calcio non è solo materia, è anche energia. L’energia è un po’ calata. devono ritrovarla». Hernanes ci va giù duro: «Per il Napoli De Bruyne è quasi un disturbo, il centrocampo era perfetto così com’era» (28 settembre). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
