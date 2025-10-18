Hernanes non ha dubbi sulla Juve | Resta una società importante ma se vuole tornare ai vertici deve fare questo La sua analisi

Hernanes, l’ex centrocampista analizza il momento bianconero: serve un tecnico che sposi la pragmatica identità della Juve, Motta era l’opposto. Un’analisi lucida, profonda, che parte dal passato per leggere il presente e indicare la strada per il futuro. L’ex centrocampista della  Juventus,  Hernanes, oggi opinionista per  DAZN, ha concesso una lunga intervista ai microfoni di  Soccermagazine, in cui ha parlato del calcio italiano e, soprattutto, della sua ex squadra. Per il “Profeta”, la  Vecchia Signora  resta un club speciale, ma per tornare ai vertici non basta cambiare guida tecnica, serve trovare l’uomo giusto, quello in linea con la filosofia storica del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

