Hernanes non ha dubbi sulla Juve | Resta una società importante ma se vuole tornare ai vertici deve fare questo La sua analisi

Hernanes, l’ex centrocampista analizza il momento bianconero: serve un tecnico che sposi la pragmatica identità della Juve, Motta era l’opposto. Un’analisi lucida, profonda, che parte dal passato per leggere il presente e indicare la strada per il futuro. L’ex centrocampista della Juventus, Hernanes, oggi opinionista per DAZN, ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Soccermagazine, in cui ha parlato del calcio italiano e, soprattutto, della sua ex squadra. Per il “Profeta”, la Vecchia Signora resta un club speciale, ma per tornare ai vertici non basta cambiare guida tecnica, serve trovare l’uomo giusto, quello in linea con la filosofia storica del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hernanes non ha dubbi sulla Juve: «Resta una società importante, ma se vuole tornare ai vertici deve fare questo». La sua analisi

Scopri altri approfondimenti

Hernanes: "L'Inter gioca il calcio migliore d'Italia senza dubbio. Ma chi fa le combinazioni e i fraseggi che fa l'Inter, come quelli del quasi gol di Frattesi con il Cagliari e quelli del gol di Esposito" Ferrara: "Gioca meglio il Napoli, le cose che fa l'Inter a sinistra, il N - X Vai su X

Il mister semina dubbi in attacco - facebook.com Vai su Facebook

Hernanes: "Juve? Cambiare allenatore non ti risolve i problemi" - Hernanes, ex giocatore e ora opinionista DAZN, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Soccermagazine in cui ha raccontato anche il suo passato alla Juventus. Secondo tuttojuve.com

Hernanes: "Nuvole sulla Juve" - L'ex fantasista di Juventus, inter e Lazio, il "Profeta" Hernanes ha scelto i social per condividere una personale analisi del campionato di Serie A, usando un’originale ... Si legge su tuttojuve.com

Hernanes sicuro: "De Bruyne? Le cose adesso stanno cambiando" - L'ex centrocampista di Inter, Lazio e Juve, Hernanes, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino. Riporta tuttonapoli.net