Hernanes gaffe in diretta | Meglio che la Roma perda Scoppia la polemica

Le parole di Hernanes, ex calciatore di Inter e Lazio, durante la diretta di “ Vamos ” su DAZN, stanno facendo discutere. Il brasiliano ha preso una posizione che ha sollevato l’indignazione di molti tifosi, soprattutto per il suo commento contro la Roma. Il passato per l’Inter e Lazio, seppur noto, ha pesato in un contesto pubblico, suscitando reazioni forti sui social. Quella che sembrava una semplice analisi calcistica si è trasformata in una gaffe pesante. Hernanes, l’uscita infelice contro la Roma. Durante la diretta di “Vamos su DAZN, Hernanes ha dichiarato: “Menomale che abbia vinto il miglior attacco contro la miglior difesa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

