Hermoso pronto per la sfida di vertice Roma Inter | Dobbiamo mettere in campo tutto il nostro valore!

Mario Hermoso, difensore della Roma, ha rilasciato dichiarazioni importanti ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio di Roma Inter. Il centrale giallorosso ha parlato della difficoltà della partita, sottolineando il valore dell'avversario, ma ribadendo la necessità di mettere in campo il miglior livello di gioco della sua squadra. «Una partita che vale tre punti, dobbiamo dare il massimo». Hermoso ha commentato: «È una partita molto importante, anche per il livello dell'avversario.

