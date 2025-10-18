Hermoso pronto per la sfida di vertice Roma Inter | Dobbiamo mettere in campo tutto il nostro valore!
Inter News 24 Hermoso non teme la corazzata guidata da Cristian Chivu: «L’Inter è di grande livello, ma noi dobbiamo dare il massimo». Mario Hermoso, difensore della Roma, ha rilasciato dichiarazioni importanti ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Roma Inter. Il centrale giallorosso ha parlato della difficoltà della partita, sottolineando il valore dell’avversario, ma ribadendo la necessità di mettere in campo il miglior livello di gioco della sua squadra. «Una partita che vale tre punti, dobbiamo dare il massimo». Hermoso ha commentato: «È una partita molto importante, anche per il livello dell’avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di #LazioRoma ? "I derby che restano sono quelli che vinci. Ricaduta per #Wesley, indicazioni negative su #Hermoso. #Pellegrini? Pronto per giocare, ma se è inviso a piazza o società..." ? https://tinyurl.co - X Vai su X
I convocati di Gasperini per Roma-Inter Domani alle 20:45, la Roma affronterà l’Inter allo Stadio Olimpico per il big match dell’8ª giornata di Serie A. Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar ? Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolko - facebook.com Vai su Facebook
ERRATA CORRIGE: Vertice dei leader NET ZERO (Conferenza d’affari del Giappone 2021) - Come vincere la sfida per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 attraverso ... - questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Secondo ansa.it