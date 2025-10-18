Hekuran Cumani ucciso a coltellate a Perugia | Quel bravo ragazzo che non cercava guai

La sua passione erano i tatuaggi e la palestra. D’estate aiutava nel ristorante di famiglia a Senigallia. Viveva a Fabriano. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Hekuran Cumani, ucciso a coltellate a Perugia: “Quel bravo ragazzo che non cercava guai”

