Hekuran Cumani ucciso a 23 anni con una coltellata alla gola nel parcheggio dell' Università di Perugia | la rissa dopo la serata in un locale

Leggo.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accoltellato a morte un ragazzo di 23 anni. Così è stato trovato un giovane delle Marche, ma di origini albanesi, sabato mattina intorno alle 4 nel parcheggio del dipartimento. 🔗 Leggi su Leggo.it

hekuran cumani ucciso 23Rissa a Perugia, ragazzo ucciso con una coltellata alla gola nel parcheggio dell'Università: aveva 23 anni - Così è stato trovato un giovane delle Marche, ma di origini albanesi, sabato mattina intorno alle 4 nel parcheggio del dipartimento ... Si legge su msn.com

