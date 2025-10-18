Hekuran Cumani chi era il 23enne accoltellato a morte a Perugia

(Adnkronos) – Si chiamava Hekuran Cumani il 23enne italiano di origini albanesi, accoltellato a morte alle 4.30 di questa notte nel parcheggio dell'università di Matematica, a Perugia, dove era stata segnalata una lite tra più persone. Dai primi accertamenti e dalle parole dei testimoni, è emerso che a seguito di una rissa per futili motivi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

