Hedda | recensione del film con Tessa Thomson – #RoFF20

In un pervasivo clima di eccessi e segreti, Hedda è l’adattamento cinematografico del dramma teatrale Hedda Gabler di Henrik Ibsen. Il film, scritto e diretto da Nia Dacosta ( Ms. Marvel, The Marvels ), segue le vicende di una giovane mulatta, figlia illegittima di un importante generale. La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale al Toronto Film Festival lo scorso sette settembre, per poi essere proiettato anche al London Film Festival e di recente alla Festa del Cinema di Roma. Nel cast si ritrovano tante figure già note nel panorama cinematografico internazionale: Tessa Thomson (Charlotte Hale in Westworld, Men in black-international ) qui interpreta la protagonista Hedda. 🔗 Leggi su Cinefilos.it