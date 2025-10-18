Hawaii lo spettacolo di fuoco del vulcano Kilauea

Il vulcano Kilauea delle Hawaii ha nuovamente mostrato il suo spettacolo di fuoco. Nuove eruzioni dal cratere principale hanno sparato lava e roccia fusa verso il cielo raggiungendo un'altezza di 400 metri, più in alto dei 100 piani dell'Empire State Building di New York. Kilauea ha eruttato a intervalli quasi regolari da circa un anno. Questo è il 35esimo episodio da dicembre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Hawaii, lo spettacolo di fuoco del vulcano Kilauea

