Hawaii fiumi di lava dal cratere del Kilauea | le spettacolari immagini
Un video dell’U.S. Geological Survey mostra il fiume di lava che sgorga dal vulcano Kilauea alle Hawaii, nell’eruzione delle prime ore di sabato mattina, come avviene dalla fine del 2024 a intervalli semi regolari. La lava è contenuta all’interno del cratere sommitale del vulcano, che si trova all’interno del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii, e non minaccia case o edifici. Il Kilauea si trova sull’isola di Hawaii, la più grande dell’arcipelago hawaiano, a circa 320 chilometri a sud di Honolulu. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
