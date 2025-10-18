Hashish e cocaina nell' aiuola e nel manubrio del monopattino pusher arrestato

Mentre gli agenti della polizia locale arrivavano sul posto dopo una segnalazione, stava cercando di nascondere la droga che aveva con sé sotto un telo in uno spazio verde. Ma non è bastato a evitare la perquisizione e l'arresto.È successo nei giorni scorsi a Milano in via Ugo Tommei, zona. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

