Hanno cacciato Tudor il nuovo allenatore torna alla Juve dopo 22 anni

Temporeale.info | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Igor Tudor spalle al muro, la Juventus decisa a cambiare in panchina: un grande ritorno dopo tanti anni di assenza a Torino Dopo il positivo finale della scorsa stagione, la Juventus ha puntato con decisione sulla conferma di Igor Tudor. Ma le cose sembrano essere già destinate a cambiare e l’allenatore croato vede la sua. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

hanno cacciato tudor il nuovo allenatore torna alla juve dopo 22 anni

© Temporeale.info - Hanno cacciato Tudor, il nuovo allenatore torna alla Juve dopo 22 anni

Altre letture consigliate

Juventus, è finita con Tudor: “Inadeguato”. Lo hanno cacciato - Juventus, con Tudor è finita: dopo il pareggio in terra spagnola l’idillio sfuma. Da juvelive.it

Cerca Video su questo argomento: Hanno Cacciato Tudor Nuovo