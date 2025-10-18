Hamas | non possiamo impegnarci a disarmo

8.41 Hamas intende mantenere ad interim il controllo della sicurezza a Gaza e non può per ora impegnarsi a disarmare". Così all'agenzia di stampa Reuters il dirigente di Hamas Mohammed Nazzal. La risposta dall'ufficio di Netanyahu: "Hamas deve rilasciare tutti gli ostaggi nella fase 1: non lo ha fatto. In base all'accordo dev'essere disarmato, senza se e senza ma; non lo fa. Hamas deve aderire al Piano in 20 punti. Il tempo stringe". Sui corpi degli ostaggi Hamas dice che è difficile recuperarli: molti sono sotto macerie dei raid Idf. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it