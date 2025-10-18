Hamas | non possiamo impegnarci a disarmo
8.41 Hamas intende mantenere ad interim il controllo della sicurezza a Gaza e non può per ora impegnarsi a disarmare". Così all'agenzia di stampa Reuters il dirigente di Hamas Mohammed Nazzal. La risposta dall'ufficio di Netanyahu: "Hamas deve rilasciare tutti gli ostaggi nella fase 1: non lo ha fatto. In base all'accordo dev'essere disarmato, senza se e senza ma; non lo fa. Hamas deve aderire al Piano in 20 punti. Il tempo stringe". Sui corpi degli ostaggi Hamas dice che è difficile recuperarli: molti sono sotto macerie dei raid Idf. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Hamas è davvero disposta a disarmarsi? - Hamas sta dimostrando di essere ancora una forza dominante, ma le pressioni internazionali per il disarmo si intensificano. Riporta startmag.it
Gaza, Hamas frena sul disarmo. E richiama 7mila miliziani - Poliziotti in uniforme e pattuglie di sicurezza tornano a circolare, segno che le milizie che ... Come scrive ilmessaggero.it
Sicurezza e disarmo di Hamas, i nodi della fase due - L'identikit delle forze di stabilizzazione, le mosse di Hamas, la composizione del Consiglio di Pace. Secondo ilmessaggero.it