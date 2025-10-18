Hamas vuole mantenere il controllo sulla sicurezza di Gaza ma non può disarmarsi – La diretta
Hamas intende mantenere il controllo della sicurezza a Gaza per un periodo provvisorio, ma non può impegnarsi a disarmare il gruppo, punto che però era previsto nell’accordo proposto da Donald Trump per la pace su Gaza. A riportarlo è Reuters citando anche le considerazioni di un membro del politburo i Hamas, Mohammed Nazzal, secondo cui il gruppo è pronto a un cessate il fuoco della durata massima di cinque anni per ricostruire Gaza, con garanzie su ciò che accadrà in seguito, a condizione che ai palestinesi vengano dati «orizzonti e speranza» per uno stato. L’impiego di Hamas per il “controllo” dell’area, in questa prima fase dopo gli accordi con Israele, non è mai stato un mistero. 🔗 Leggi su Open.online
