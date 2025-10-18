Hamas un mostro a 4 teste

Per sconfiggere un nemico, occorre prevedere le sue mosse e conoscere la sua mentalità. Magnus Ranstorp, esperto di terrorismo islamico dell’Accademia militare di Svezia, ha iniziato a studiare a fondo Hamas dagli anni ’90, ha incontrato il loro fondatore, lo sceicco Ahmed Yassin, e ha seguito l’evoluzione del “movimento di resistenza islamico” (la cui sigla significa “zelo” e “devozione”) fino all’entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza. E ora, dopo aver scritto numerose opere sul fenomeno palestinese, è venuto il momento di tirare alcune conclusioni. Provvisorie, in attesa degli sviluppi, dei quali si può comunque individuare una direttrice. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

