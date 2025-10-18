Hamas | riconsegneremo altri due corpi di ostaggi | Netanyahu | La guerra finirà dopo la fase 2 con il disarmo di Hamas

Valico di Rafah, il premier israeliano smentisce la riapertura prevista lunedì per consentire il rientro di chi voglia tornare a Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Hamas: riconsegneremo altri due corpi di ostaggi | Netanyahu: "La guerra finirà dopo la fase 2 con il disarmo di Hamas"

