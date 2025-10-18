Hamas restituisce il corpo di Margalit Il dolore di Netanyahu | ' Nessun compromesso fino al ritorno degli ostaggi morti

In seguito all’identificazione dell’ostaggio deceduto, il 75enne Eliyahu (Churchill) Margalit, il cui corpo è stato restituito ieri sera da Hamas, l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che «il governo israeliano condivide il profondo dolore della famiglia Margalit e di tutte le famiglie degli ostaggi deceduti». Al contempo, l’ufficio del premier ha ribadito che «il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

hamas restituisce il corpo di margalit il dolore di netanyahu nessun compromesso fino al ritorno degli ostaggi morti

© Feedpress.me - Hamas restituisce il corpo di Margalit. Il dolore di Netanyahu: "'Nessun compromesso fino al ritorno degli ostaggi morti"

