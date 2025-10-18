Hamas oggi consegneremo altri due corpi di ostaggi Netanyahu | La guerra finirà dopo la fase 2 con il disarmo di Hamas
Hamas ha annunciato che consegnerà altri due corpi di ostaggi morti nella Striscia di Gaza alle 22 (le 21 italiane). Lo riporta Ynet. Intanto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la guerra con Hamas finirà una volta completata la seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco in corso a Gaza, che prevede il disarmo di Hamas. La seconda fase «include anche il disarmo di Hamas,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
