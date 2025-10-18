Hamas oggi consegneremo altri due corpi di ostaggi Netanyahu | La guerra finirà dopo la fase 2 con il disarmo di Hamas

Feedpress.me | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas ha annunciato che consegnerà altri due corpi di ostaggi morti nella Striscia di Gaza alle 22 (le 21 italiane). Lo riporta Ynet. Intanto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la guerra con Hamas finirà una volta completata la seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco in corso a Gaza, che prevede il disarmo di Hamas. La seconda fase «include anche il disarmo di Hamas,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

hamas oggi consegneremo altri due corpi di ostaggi netanyahu la guerra finir224 dopo la fase 2 con il disarmo di hamas

© Feedpress.me - Hamas, oggi consegneremo altri due corpi di ostaggi. Netanyahu: "La guerra finirà dopo la fase 2 con il disarmo di Hamas"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Hamas, oggi consegneremo altri due corpi di ostaggi. Netanyahu: "La guerra finirà dopo la fase 2 con il disarmo di Hamas" - Hamas ha annunciato che consegnerà altri due corpi di ostaggi morti nella Striscia di Gaza alle 22 (le 21 italiane). Segnala gazzettadelsud.it

hamas oggi consegneremo dueGaza, consegnati i corpi di altri due ostaggi. Netanyahu: "La guerra finisce se disarmiamo Hamas" - Hamas ha restituito in serata i corpi di altri due ostaggi deceduti durante la prigionia a Gaza. Come scrive iltempo.it

hamas oggi consegneremo dueOstaggi Gaza, Hamas: oggi consegneremo altri 2 corpi. Netanyahu: valico di Rafah non aprirà fino a nuovo avviso - Membro del politburo di Hamas, intervistato da Reuters a Doha, Qatar, dove i dirigenti del movimento armato palestinese risiedono, Nazzal ha affermato che il gruppo è pronto a un cessate il fuoco fino ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Oggi Consegneremo Due