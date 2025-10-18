Hamas | Nostro il controllo ad interim di Gaza no al disarmo per ora L' Idf uccide una famiglia di 11 persone
Hamas ha affermato che intende mantenere il controllo della sicurezza a Gaza per un periodo ad interim, e non può per ora impegnarsi a disarmarsi. A dichiararlo è stato Mohammed Nazzal, dirigente del movimento, in un'intervista a Reuters. Negli scorsi giorni, subito dopo la firma dell'accordo di. 🔗 Leggi su Today.it
GERUSALEMME (dal nostro inviato). Oltre tre ore di cerimonia funebre, ieri sera al Cimitero militare Theodor Herzl di Gerusalemme per ricordare il Capitano Daniel Peretz, 22 anni, fu catturato dai terroristi di Hamas vicino al kibbutz Nahal Oz durante l'attacco - facebook.com Vai su Facebook
MEDIO ORIENTE | "Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace", ha annunciato il presidente americano Donald Trump. #ANSA - X Vai su X
Hamas: "Nostro il controllo ad interim di Gaza, no al disarmo per ora". L'Idf uccide una famiglia di 11 persone - Lo stesso presidente Trump giorni fa aveva parlato di un ruolo di Hamas come "polizia temporanea". Secondo today.it
Hamas, ‘a noi controllo a interim Gaza, non disarmiamo per ora’ - Hamas intende mantenere il controllo della sicurezza a Gaza per un periodo ad interim, ... msn.com scrive
Hamas: «A noi il controllo ad interim nella Striscia, per ora nessun disarmo» - Il dirigente Nazzal chiede «orizzonti di speranza concreti» per i palestinesi. Riporta unionesarda.it