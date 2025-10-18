Hamas | Manteniamo il controllo di Gaza non disarmiamo | Media | Colpito minibus morti 11 componenti della stessa famiglia
Israele ha ricevuto il corpo di un altro ostaggio: è del 75enne Eliyahu Margalit. Il governo di Tel Aviv vuole cambiare nome alla guerra nella Striscia con "Guerra della Rinascita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Hamas è già tra noi, dicono i servizi di intelligence. Basta frontiere europee aperte e permessi facili: prima la sicurezza degli italiani!
Per anni Netanyahu ha tollerato i finanziamenti del Qatar a Hamas, una strategia per mantenere i palestinesi divisi tra Fatah e Hamas. Prima del 7 ottobre ignorò gli allarmi dei servizi. Il 7 ottobre fu orribile e Hamas è terrorista. Ma la distruzione di Gaza = crimi
Hamas: «A noi il controllo ad interim di Gaza e per ora niente disarmo» - Hamas: «A noi il controllo ad interim di Gaza e per ora niente disarmo». Scrive lettera43.it
Medio Oriente, Hamas: 'A noi il controllo ad interim, per ora no al disarmo' - Israele "non scenderà a compromessi" e "non risparmierà alcuno sforzo fino al ritorno di tutti gli ostaggi deceduti, fino all'ultimo" (ANSA) ... Lo riporta ansa.it
Gaza, Hamas: «A noi il controllo a interim, non disarmiamo ora». Colpito minibus, 11 morti della stessa famiglia - Undici membri di una famiglia sono stati uccisi dopo che Israele ha attaccato un veicolo a Zeitoun, nella città di Gaza, accusandolo di aver attraversato la cosiddetta «linea gialla», che delimita le ... Si legge su ilgazzettino.it