Hamas | La chiusura di Rafah ritarderà la consegna di altri corpi | Netanyahu | La guerra finirà dopo la fase 2 con la confisca delle armi
Valico di Rafah, il premier israeliano smentisce la riapertura prevista lunedì per consentire il rientro di chi voglia tornare a Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Israele annuncia la chiusura del valico di Rafah e la riduzione degli aiuti umanitari a Gaza fino a quando non riceverà da Hamas i corpi di tutti gli ostaggi rimasti @ultimoranet - X Vai su X
La premier #Meloni e i leader del centrodestra alla chiusura della campagna elettorale di #alessandrotomasi: “La sinistra italiana è più fondamentalista di #Hamas” - facebook.com Vai su Facebook
Hamas consegna altri corpi, Israele cancella le sanzioni e riapre Rafah. Ma resta il problema del disarmo - Dopo Trump è Netanyahu a minacciare: "Si disarmerà, o tutto ... Scrive huffingtonpost.it
Hamas restituisce i corpi di altri 4 ostaggi. E Israele riapre il valico di Rafah - Sanzioni che prevedevano la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del ... Riporta iltempo.it
Gaza, «il valico di Rafah per ora resta chiuso». Hamas restituirà altre cinque salme stanotte - Le limitazioni erano state imposte dopo che Hamas aveva consegnato solo i resti di quattro dei ventotto ostaggi uccisi. Da editorialedomani.it