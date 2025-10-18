Hamas impedisce la seconda fase dell’accordo Prospettive contro lo stallo

Tel Aviv. L’alba di un nuovo medio oriente prospettata da Trump prevede ancora innumerevoli insidie prima di levarsi sopra alleanze ancora clandestine. Nonostante le dichi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Hamas impedisce la seconda fase dell’accordo. Prospettive contro lo stallo

News recenti che potrebbero piacerti

Siamo solo all'inizio del Piano del Presidente Trump. Hamas ci impedisce di passare alla fase successiva. - facebook.com Vai su Facebook

L’ostaggio di Hamas: “I miei 505 giorni prigioniero del buio” - X Vai su X

Fase 2 ancora lontana. Continui botta e risposta tra Israele e Hamas sui corpi degli ostaggi, a Gaza gli esperti turchi - Ankara invia un team di 81 esperti per localizzarle, e evitare un nuovo collasso dei ... Secondo huffingtonpost.it

Gaza, il rebus della seconda fase: Idf nel 53% della Striscia, Hamas frena sul disarmo - L'applicazione del piano di pace di Donald Trump, sottoscritto per la prima fase da Hamas e Israele, è scattato ieri sera, dopo l'approvazione del governo di Netanyahu. Lo riporta ilgazzettino.it

Firmato l'accordo a Sharm, cosa succede ora con la fase 2: Hamas come polizia, poi il piano di ricostruzione - I nodi più difficili sono il disarmo e il futuro governo di Gaza: Blair non è gradito ad Hamas, tra i papabili "supervisori ... Si legge su today.it