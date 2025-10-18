Hamas ha consegnato un corpo a Israele

7.00 Hamas ha consegnato a Israele ancora un corpo, che sarebbe di uno degli ostaggi presi nel blitz del 7 ottobre 2023. Dopo l'annuncio del gruppo palestinese sul recupero della salma, è avvenuta a Khan Younis la consegna alla Croce Rossa e poi all'esercito israeliano. "Gli sforzi per riportare a casa gli ostaggi sono ancora in corso e non termineranno fino a quando l'ultimo di loro non sarà tornato" in Israele, ha ricordato l'ufficio di Netanyahu confermando il rientro in della salma in patria. Ora l'iter per identificazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it