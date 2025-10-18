Hamas ha consegnato un corpo a Israele

Servizitelevideo.rai.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

7.00 Hamas ha consegnato a Israele ancora un corpo, che sarebbe di uno degli ostaggi presi nel blitz del 7 ottobre 2023. Dopo l'annuncio del gruppo palestinese sul recupero della salma, è avvenuta a Khan Younis la consegna alla Croce Rossa e poi all'esercito israeliano. "Gli sforzi per riportare a casa gli ostaggi sono ancora in corso e non termineranno fino a quando l'ultimo di loro non sarà tornato" in Israele, ha ricordato l'ufficio di Netanyahu confermando il rientro in della salma in patria. Ora l'iter per identificazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

hamas ha consegnato corpoHamas ha detto di aver consegnato tutti i corpi degli ostaggi morti che è riuscito a trovare - E che per recuperare i 19 mancanti avrà bisogno di «attrezzature speciali»: potrebbe essere un problema per l'accordo di pace ... Segnala ilpost.it

hamas ha consegnato corpoLa tregua Israele-Hamas salterà per la restituzione dei corpi degli ostaggi? - Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas ha riportato l’attenzione sulla questione della restituzione dei corpi degli ostaggi deceduti. Come scrive startmag.it

hamas ha consegnato corpoIsraele cambia nome a operazione a Gaza. Hamas consegna corpo di un altro ostaggio - (Adnkronos) – Israele voterà domenica per cambiare ufficialmente il nome dell’operazione contro Hamas, l’Iran e i suoi alleati da ‘Spade di Ferro’, annunciata dalle Idf all’indomani della strage del 7 ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Hamas Ha Consegnato Corpo