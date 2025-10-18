Hamas consegna il corpo di un ostaggio | è Eliyahu Margalit

Hamas ha annunciato di aver trovato il corpo di un ostaggio israeliano. La comunicazione è stata inviata ai mediatori internazionali nella serata di oggi, aprendo un nuovo capitolo doloroso nella lunga vicenda dei rapiti ancora trattenuti nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito da Ynet, il gruppo islamista ha informato che il corpo sarà consegnato alla Croce Rossa intorno alle 23 ora locale (le 22 italiane). Tuttavia, al momento non è stata rivelata l’identità della vittima, circostanza che alimenta l’attesa e la preoccupazione tra le famiglie degli ostaggi ancora dispersi. Cerimonia e identificazione a Tel Aviv. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Hamas consegna il corpo di un ostaggio: è Eliyahu Margalit

Altre letture consigliate

Lunedì 13 ottobre 2025 Hamas ha liberato gli ultimi venti ostaggi israeliani vivi, mentre Israele ha avviato il rilascio di circa millenovecento prigionieri palestinesi. Il giorno dopo la Croce Rossa ha preso in consegna quattro salmedi ostaggi e ha segnalato che i - facebook.com Vai su Facebook

Lunedì 13 ottobre 2025 Hamas ha liberato gli ultimi venti ostaggi israeliani vivi, mentre Israele ha avviato il rilascio di circa millenovecento prigionieri palestinesi. Il giorno dopo la Croce Rossa ha preso in consegna quattro salmedi ostaggi e ha segnalato che i - X Vai su X

Gaza, Hamas trova il corpo di un altro ostaggio sotto le macere e lo consegna a Israele - Il cadavere è stato già consegnato alla Croce Rossa, ora verrà portato a Tel Aviv per la conferma ... Lo riporta notizie.it

Hamas ha restituito a Israele il corpo di uno degli ostaggi morti - Venerdì Hamas ha restituito a Israele il corpo di una delle persone che erano state prese in ostaggio dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023, e che sono morte nella Striscia di Gaza. Riporta ilpost.it

Hamas consegna il corpo di un altro ostaggio. Netanyahu avverte: "Il tempo stringe" - L'ultimo corpo restituito ieri sera da Hamas a Israele è stato identificato come quello di Eliyahu "Churchill" Margalit, 75 anni, residente nel kibbutz di Nir Oz. Riporta msn.com