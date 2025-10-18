Hamas | A noi il controllo ad interim di Gaza non disarmiamo ora | Israele ha ricevuto il corpo di un altro ostaggio | è del 75enne Eliyahu Margalit

Il governo israeliano vuole cambiare nome alla guerra nella Striscia con "Guerra della Rinascita". Il valico di Rafah chiuso fino a domenica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Hamas: "A noi il controllo ad interim di Gaza, non disarmiamo ora" | Israele ha ricevuto il corpo di un altro ostaggio: è del 75enne Eliyahu Margalit

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Secondo la BBC, Hamas ha richiamato circa 7.000 membri delle proprie forze di sicurezza per ristabilire il controllo su aree di Gaza da poco abbandonate dalle truppe israeliane. La mobilitazione è avvenuta tramite chiamate e messaggi di testo, con l’ordine d - facebook.com Vai su Facebook

Hamas: "Ecco le tre condizioni per il rilascio degli ostaggi. No a un controllo esterno di Gaza" - X Vai su X

Gaza, Hamas: «A noi il controllo a interim, non disarmiamo ora. Pronti a cessate il fuoco fino a 5 anni» - Membro del politburo di Hamas, intervistato da Reuters a Doha, Qatar, dove i dirigenti del movimento armato palestinese risiedono, Nazzal ha affermato che il gruppo è pronto a un cessate il fuoco fino ... Segnala ilmessaggero.it

Fase 2 ancora lontana. Continui botta e risposta tra Israele e Hamas sui corpi degli ostaggi, a Gaza gli esperti turchi - Ankara invia un team di 81 esperti per localizzarle, e evitare un nuovo collasso dei ... Scrive huffingtonpost.it

Hamas è ancora lì - I miliziani sono ricomparsi e stanno cercando di riprendere il controllo del territorio: è un problema per l’accordo di pace ... Come scrive ilpost.it