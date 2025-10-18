Hamas | A noi il controllo ad interim di Gaza e per ora niente disarmo
Hamas intende mantenere ad interim il controllo della sicurezza nella Striscia di Gaza e per il momento non può impegnarsi al disarmo. Lo ha detto alla Reuters Mohammed Nazzal, membro del politburo dell’organizzazione islamista. «Non posso rispondere con un sì o un no. Francamente, dipende dalla natura del progetto», ha dichirato riferendosi alla consegna delle armi. Nazzal: «Ai palestinesi deve essere data la speranza della creazione di uno Stato». Si tratta di posizioni che, come sottolinea l’agenzia, «riflettono le difficoltà che gli Stati Uniti devono affrontare per porre fine alla guerra» e mostrano «i principali nodi che ostacolano gli sforzi per consolidare la fine definitiva». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Secondo la BBC, Hamas ha richiamato circa 7.000 membri delle proprie forze di sicurezza per ristabilire il controllo su aree di Gaza da poco abbandonate dalle truppe israeliane. La mobilitazione è avvenuta tramite chiamate e messaggi di testo, con l’ordine d - facebook.com Vai su Facebook
Hamas: "Ecco le tre condizioni per il rilascio degli ostaggi. No a un controllo esterno di Gaza" - X Vai su X
Gaza, Hamas: «A noi il controllo a interim, non disarmiamo ora. Pronti a cessate il fuoco fino a 5 anni» - Membro del politburo di Hamas, intervistato da Reuters a Doha, Qatar, dove i dirigenti del movimento armato palestinese risiedono, Nazzal ha affermato che il gruppo è pronto a un cessate il fuoco fino ... Segnala ilmattino.it
Hamas, 'a noi controllo a interim Gaza, non disarmiamo per ora' - Hamas intende mantenere il controllo della sicurezza a Gaza per un periodo ad interim, e non può per ora impegnarsi a disarmarsi: lo ha dichiarato in un'intervista pubblicata sul sito dell'agenzia Reu ... Secondo ansa.it
Medio Oriente, Hamas: 'A noi il controllo ad interim, per ora no al disarmo' - Israele "non scenderà a compromessi" e "non risparmierà alcuno sforzo fino al ritorno di tutti gli ostaggi deceduti, fino all'ultimo" (ANSA) ... Lo riporta ansa.it