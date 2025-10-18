Hamas | A noi controllo a interim Gaza non disarmiamo ora

Hamas intende mantenere il controllo della sicurezza a Gaza per un periodo ad interim, e non può per ora impegnarsi a disarmarsi: lo ha dichiarato in un'intervista pubblicata sul sito dell'agenzia Reuters dal dirigente di Hamas Mohammed Nazzal. "Posizioni che, secondo Reuters, "riflettono le difficoltà che gli Stati Uniti devono affrontare per porre fine alla guerra" e mostrano "i principali nodi che ostacolano gli sforzi per consolidare la fine definitiva". Membro del politburo di Hamas, intervistato da Reuters a Doha, Qatar, dove i dirigenti del movimento armato palestinese risiedono, Nazzal ha affermato che il gruppo è pronto a un cessate il fuoco fino a 5 anni per ricostruire la devastata Gaza, con garanzie per ciò che accadrà in seguito, a condizione che ai palestinesi vengano dati "orizzonti e speranza" per la creazione di uno Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hamas: "A noi controllo a interim Gaza, non disarmiamo ora"

